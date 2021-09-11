اشتباكات عشائرية في البصرة تتسبب بإصابة عدد من زوار الأربعينية

2021/09/11 | 11:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمنى بإصابة ثلاثة أشخاص من زوار الأربعينية، في محافظة البصرة، جنوبي العراق، جراء إطلاق نار إثر اشتباكات عشائرية.

وقال المصدر إن اشتباكات عشائرية في قضاء الدير تسببت بإصابة ثلاثة أشخاص من الزائرين وأصحاب المواكب، موضحاً ان الاهالي دعوا القوات الامنية الى التدخل السريع، فيما سارعت القوات الأمنية إلى تطويق المنطقة.

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