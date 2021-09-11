الخطوط الجوية الدولية الباكستانية تطلق رحلات تجارية إلى كابول اعتبارا من الاثنين

2021/09/11 | 12:14 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن ناطق باسم الخطوط الجوية الدولية الباكستانية أن الشركة ستستأنف تسيير رحلاتها من إسلام أباد إلى كابول الأسبوع المقبل، لتكون أول رحلة جوية تجارية أجنبية منذ استيلاء طالبان على السلطة في أفغانستان الشهر الماضي.وقال الناطق باسم الشركة عبدالله حفيظ … Readmore

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