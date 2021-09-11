2021/09/11 | 12:21 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في النجف..حادث سير يودي بحياة أربعة أشخاص كانوا في طريقهم لدفن جنازة

أفاد مصدر أمني، السبت، بوفاة أربعة أشخاص بحادث سير في على جسر الكوفة في محافظة النجف، مشيراً إلى عجلة الضحايا سقطت من أعلى الجسر وكانت تقل جنازة في طريقها إلى مقبرة وادي السلام.

وقال المصدر، إن "عجلة نوع سنتافيا، كانت تقل مواطنين في طريقهم إلى مقبرة وادي السلام بمحافظة النجف وعليها جنازة، تعرضت لحادث سير على جسر الكوفة وسقطت في نهر الفرات".

وأضاف المصدر أن "الحادث أودى بحياة أربعة أشخاص كانوا على متن العجلة"، مبيناً أن "فرق الدفاع المدني وبمساعدة الأهالي تمكنت من إخراج جثث الضحايا والجنازة".

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