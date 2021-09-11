العراق.. انطلاق التحضيرات الأمنية للانتخابات البرلمانية

2021/09/11 | 12:23 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقلت وكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم السبت، عن الرئيس برهم صالح قوله إنه يريد أن تكون الانتخابات المقرر إجراؤها في البلاد الشهر المقبل قادرة على تحقيق الإصلاح، مشيرا إلى أن العراقيين يتطلعون لدولة "قوية قادرة على تحقيق الحقوق".

وأكد صالح أن بلاده قادرة على النجاح في تنظيم الانتخابات، داعيا جميع القوى السياسية والاجتماعية إلى "دعم خيار الناخبين في اختيار ممثليهم".

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وشدد الرئيس أيضا على أن قوات الأمن العراقية بمختلف تشكيلاتها من الجيش والحشد الشعبي والبيشمركة "قادرة على مكافحة بقايا داعش"، بحسب الوكالة.

ودعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لمشاركة فعالة من المرأة في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

ومع اقتراب موعد الاقتراع للانتخابات العراقية في العاشر من أكتوبر القادم، أعلنت المفوضية المستقلة للانتخابات حصر تصويت النازحين عبر البطاقة البيومترية.



وقالت إن عدد المراقبيين الدوليين وصل إلى أكثر من 500 مراقب.

هذا ومن المقرر فتح مراكز الاقتراع أمام الناخبين النازحين ومنتسبي الأجهزة الأمنية ونزلاء السجون في 8 من أكتوبر المقبل وفي العاشر للتصويت العام.

وأوضحت أن عدد مراكز النازحين يبلغ 86 مركزاً تتوزع على 309 محطات اقتراع، مؤكدة أن "تصويت النازحين سيكون عبر البطاقة البيومترية حصراً، كما سيتم إرسال فرق خاصة لتسليمهم بطاقة الاقتراع.

وفي سياق منفصل، أوضحت المفوضية أن هنالك مخالفات رصدت في محافظات عديدة، كالسليمانية والبصرة بخصوص الدعايات الانتخابية.



وتتراوح عقوبة المخالفين من الإنذار إلى الغرامة المالية وتصل إلى السجن 6 أشهر.

وقبل أسبوع، اعتبر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن هناك "بعض الجهات" التي تحاول "خلق فتنة" قبل الانتخابات النيابية المرتقبة في أكتوبر المقبل، والتي وصفها بالمصيرية.

جاء حديث الكاظمي خلال ترأسه لاجتماع مجلس الأمن الوطني، غداة مقتل 12 عنصر أمن في كركوك بهجوم نفذه تنظيم "داعش" على حاجز أمني.

وكان مصدر مطلع كشف لـ "العربية.نت" أنه تم إجبار عناصر من ألوية عدة في الحشد على جلب بطاقاتهم وعوائلهم من أجل ضمان انتخاب أشخاص محددين، وإلا فهم مهددون بالفصل.

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