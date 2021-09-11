مصدر دبلوماسي يكشف للزمان بنود التفاهمات بين مصر وتركيا حول الاخوان وليبيا والغاز

2021/09/11 | 12:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة- مصطفى عمارة أكد مصدر دبلوماسي رفيع المستوى في تصريحات خاصة لمراسل- الزمان- في القاهرة أنه تم التوصل خلال الجولة الثانية للمباحثات بين مصر وتركيا والتي جرت مؤخرا في أنقرة على حلول وسط حول القضايا العالقة ، وعن طبيعة تلك الحلول التي تم التوصل إليها قال المصدر أنه بالنسبة لملف الإخوان فإن القاهرة لم تعد […]

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