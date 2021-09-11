ارتفاع حصيلة الضحايا في نينوى نتيجة هجوم داعش

2021/09/11 | 12:24 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، السبت، عن ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم داعش على قرية "البوخطاب" التابعة لقضاء مخمور الى 12 بين قتيل و جريح.

وقال المصدر لـNRT عربية اليوم (11 ايلول 2021) ان "حصيلة هجوم داعش على قرية "البوخطاب" التابعة لقضاء مخمور ارتفع الى 4 قتلى احدهم ضابط برتبة نقيب و ثلاثة جنود اخرين وجرح 8 من الحشد العشائري نقلوا على اثرها الى مستشفيات اربيل لتلقي العلاج."

وأضاف المصدر ان "عناصر داعش استخدمت اثناء الهجوم على قرية "البو خطاب" أسلحة القنص و الاسلحة المتوسطة."

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