وقوع انفجار في كربلاء يوقع ضحايا

2021/09/11 | 12:24 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، السبت، بإنفجار عبوة ناسفة على عجلة مدنية في محافظة كربلاء.

وذكر المصدر في تصريح خاص لـ NRT، اليوم (11 ايلول 2021)، ان "عبوة ناسفة انفجرت بعجلة مدنية في منطقة الوند في كربلاء اسفر عن وقوع اصابات".

واضاف، ان العجلة كانت (كاروبة زراعية) يقودها مدني أدت إلى إصابته بجروح، دون ان يذكر اي تفاصيل اخرى.

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