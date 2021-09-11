علاقة العاصفة بإنقطاع الإنترنت.. منبئ جوي يوضح تفاصيل انقطاع تواصل العالم

2021/09/11 | 12:24 - المصدر: بغداد اليوم

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أوضح منبئ جوي، اليوم السبت، تفاصيل انقطاع تواصل العالم، فيما أشار الى ان العواصف الشمسية الضخمة بنهاية العالم.

وقال المنبئ الجوي صادق عطية، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "بحثاً جديداً صدر من جامعة كاليفورنيا الامريكية حذر من تداعيات وصفها بكارثية لرياح شمسية ضخمة لو حدثت، لا سيما بالنسبة للكابلات البحرية التي تدعم الإنترنت العالمي، وحذرت الدراسة من أن الكابلات الضوئية تحت الماء التي تربط الدول قد تنقطع عن العمل لعدة أشهر، كما حذر من ان نتائج مثل هذا الطقس الفضائي المتطرف يمكن أن تكون كارثية على طريقة حياتنا الحديثة".

وأضاف عطية، ان "الرياح الشمسية عادة ما تتكرر في فترات وتختلف شدتها مابين ضعيفة ومتوسطة، تتجه ملايين الكيلومترات في الفضاء وتشمل الارض في حركتها، لكن للأرض درع مغناطيسي يمنع هذه الرياح الكهربائية الجسيمات الشمسية المشحونة من إحداث أي ضرر حقيقي للحياة على الأرض أو سكانها، ويعمل هذا الدرع على حرف تلك الجسيمات نحو القطبين وتترك وراءها شفق قطبي لطيف في أعقابها".

وأشار الى ان "العواصف الشمسية الشديدة فهي نادرة لدرجة أنه لم تتكرر سوى ثلاثة مرات في التأريخ كانت في الاعوام 1859م، 1921م و 1989م"، مبيناً أن "ماحدث في عامي 1859م و 1921م أن الاضطرابات المغناطيسية الأرضية قد عطلت البنية التحتية الكهربائية وخطوط الاتصال مثل أسلاك التلغراف وهذه الاضطرابات المغناطيسية الأرضية حدثت قبل إنشاء الشبكات الكهربائية الحديثة".

وتابع انه "في عام 1989م تسببت العاصفة الشمسية في تدمير شبكة كهرباء تابعة لشركة Hydro-Québec وتسببت في انقطاع التيار الكهربائي لمدة تسع ساعات في شمال شرق كندا ، ولكن هذا حدث أيضًا قبل ظهور البنية التحتية الحديثة للإنترنت".

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