2021/09/11 | 12:25 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أهمّ ما جاء في كلمة رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي في مؤتمر مناهضة العنف ضد المرأة 🔵 على الرغم من أننا نعيش بعالم اكثر انفتاحاً من ذي قبل، إلا أن انتهاكات حقوق الإنسان ما تزال أكثر انتشاراً ولاسيما ما … Readmore

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