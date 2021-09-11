انفجار ثلاث عبوات ناسفة غرب كربلاء

2021/09/11 | 12:26 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ثلاث عبوات ناسفة انفجرت في قاطع الفوج الثالث التابع لشرطة كربلاء في منطقة الخنافسة شمال غرب محافظة كربلاء.

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