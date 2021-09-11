2021/09/11 | 12:29 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاز فريق من الباحثين بما يعرف بجائزة "إغ نوبل الساخرة" عن تجربة لنقل حيوان وحيد القرن مقلوبا لمعرفة ما إذا كانت تلك الطريقة ستكون أكثر أمانا عند نقله جوا.

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