إيران تقصف شمال أربيل والمعارضة تعلن إسقاط طائرة مسيرة

2021/09/11 | 12:29 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ متابعاتجددت مدفعية القوات المسلحة الإيرانية اليوم السبت قصفها لناحية “سيدكان” شمال مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان العراق بذريعة تواجد عناصر أحزاب معارضة للنظام في طهران.وقال مدير الناحية إحسان الجلبي في تصريح صحفي، إن قرية “برزين” التابعة للناحية المذكورة تعرضت صباح اليوم للقصف الإيراني لمرتين متتاليتين.من جهتها كشفت مؤسسة قيادة قوات بيشمركة كوردستان التابعة …

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