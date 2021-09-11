التجارة تستعد لإطلاق خدمة راقبني الإلكترونيَّة الخاصة بالسلة الغذائية

2021/09/11 | 12:29 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادتستعد وزارة التجارة، لإطلاق خدمة (راقبني) لمتابعة تجهيز مفردات السلة الغذائيَّة التي ستوزع خلال شهر ايلول الحالي، بالتعاون مع الامانة العامة لمجلس الوزراء.وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة محمد حنون، بحسب الصحيفة الرسمية، إنَّ “دائرة مركز البيانات الوطنية في الامانة العامة لمجلس الوزراء عقدت اجتماعا مشتركا مع الوزارة لبحث آليات اطلاق خدمة (راقبني) لمتابعة …

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