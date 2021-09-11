أول ممارسة أمنية خاصة بالانتخابات تحت إشراف الكاظمي (صورة)

2021/09/11 | 12:44 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

زار رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، السبت، مقر العمليات المشتركة للإشراف على أول ممارسة أمنية تخص الانتخابات".

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وبحسب ما ذكرته الوكالة الرسمية ، وتابعه "ناس"، (11 أيلول 2021)، فإن "الكاظمي زار العمليات المشتركة للإشراف على أول ممارسة أمنية تخص الانتخابات".

وأعلنت خلية الإعلام الأمني، السبت، انطلاق الخطة الأمنية الخاصة بالانتخابات في بغداد والمحافظات.

وذكرت الخلية في بيان تلقى "ناس"، نسخة منه (11 أيلول 2021)، أنّ "اللجنة الأمنية العليا لانتخابات مجلس النواب العراقي باشرت بممارسة الخطة الأمنية الفعلية الميدانية الشاملة في بغداد والمحافظات".

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