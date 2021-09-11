عمليات بغداد تلقي القبض على ثلاثة متهمين بالدكة العشائرية

2021/09/11 | 12:45 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-واعأعلنت خلية الإعلام الأمني،اليوم السبت،أن عمليات بغداد ألقت القبض على ثلاثة متهمين بالدكة العشائرية.وذكر بيان للخلية تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع)،أن"القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد المتمثلة بقوة من لواء المشاة (42) الفرقة الحادية عشرة وبتنسيق مع استخبارات وأمن عمليات بغداد، وتعاون المواطنين تمكنت من القبض على متهمين اثنين(بالدكة العشائرية) ومصادرة الأسلحة التي كانت بحوزتهما، في مدينة الصدر شرقي العاصمة". وأضاف أن"قوة من اللواء الرابع شرطة اتحادية تمكنت أيضاً من إلقاء القبض على متهم (بالدكة العشائرية) في منطقة جسر ديالى جنوبي بغداد"،مبيناً أنه"تمت إحالة المتهمين إلى الجهات المختصة لينالوا جزاءهم".

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