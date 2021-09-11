وزارة الدفاع التركية تعلن مقتل اثنين من جنودها في شمال غربي سوريا

2021/09/11 | 12:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الدفاع التركية، السبت، مقتل اثنين من جنودها واصابة 3 آخرين في هجوم خلال عملية تمشيط في منطقة خفض التصعيد بإدلب شمال غربي سوريا.

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