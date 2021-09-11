القبض على ثلاثة متهمين بـ'الدكة العشائرية' في بغداد

2021/09/11 | 12:54 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم السبت، القبض على ثلاثة متهمين بالدكة العشائرية في منطقتين متفرقتين من العاصمة بغداد.

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد متمثلة بقوة من لواء المشاة (42) الفرقة الحادية عشرة وبتنسيق مع استخبارات وأمن عمليات بغداد، وتعاون المواطنين تمكنت من القبض على متهمين اثنين (بالدكة العشائرية) ومصادرة الأسلحة التي كانت بحوزتهما، في مدينة الصدر شرقي العاصمة".

وفي السياق ذاته، "تمكنت قوة من اللواء الرابع شرطة اتحادية من القبض على متهم (بالدكة العشائرية) في منطقة جسر ديالى جنوبي بغداد".واشار البيان الى، انه "تم إحالة المتهمين إلى الجهات المختصة لينالوا جزائهم العادل".

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