اصابة منتسب بانفجار عبوة ناسفة شمال غربي كربلاء

2021/09/11 | 12:54 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بانفجار عبوة ناسفة على دورية شرطة شمال غرب محافظة كربلاء المقدسة اسفرت عن اصابة منتسب.

وقال المصدر للسومرية نيوز، إن "عبوة ناسفة انفجرت على دورية للشرطة في منطقة الرفيع شمال غرب كربلاء المقدسة بالقرب من جرف النصر أدت إلى تضرر الدورية واصابة طفيفه لمنتسب".

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