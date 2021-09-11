بالصور.. انفجار ثلاث عبوات ناسفة شمال غرب كربلاء

2021/09/11 | 12:54 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بإصابة

مدني إثر انفجار ثلاث عبوات ناسفة في

منطقة الخنافسة المحاذية لجرف النصر،

شمال غرب محافظة كربلاء.

وقال المصدر، أن "ثلاث عبوات ناسفة

انفجرت في قاطع الفوج الثالث التاب

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