2021/09/11 | 12:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكاظمي يترأس جلسة استثنائية خاصة بالانتخابات بحضور المحافظين والمفوضية المركز الخبري الوطني.

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