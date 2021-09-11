المخرج المسرحي مسؤوليته ومهمته - سامي عبد الحميد

2021/09/11 | 13:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سامي_عبد_الحميد (1)تطورت مهام المخرج المسرحي كثيراً عبر العصور إلى أن وصلت ذروتها أواخر القرن التاسع عشر حين أصبح يحتل مركزاً أساسياً في عملية الانتاج المسرحي.



وقبل ذلك وفي زمن الأغريق القدماء كان الشاعر الدرامي هو المسؤول عن انتاج مسرحيته وكان هو الذي يوجه الممثلين واستمر الحال كذلك حتى في العصر الوسيط وفي عصر النهضة.



كان (مولير) و(شكسبير) يمثلان في مسرحياتهما ويخرجانها.كان كل من (الدوق ساكس ما يننغن) م ......





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