أمير سعودي عن تأجيل زيارة وزير الدفاع الأمريكي واستقبال مسؤول روسي: السعودية لا تقبل إملاءات

2021/09/11 | 13:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الأمير السعودي سطام بن خالد آل سعود أن المملكة العربية السعودية "لا تقبل إملاءات من أحد"، وذلك تعليقا على تأجيل زيارة وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن واستقبال رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما الروسي ليونيد سلوتسكي.

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