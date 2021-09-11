جلسة استثنائية يعقدها مجلس الوزراء بخصوص الانتخابات

2021/09/11 | 13:52 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس /

تراس رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ،اليوم السبت ،جلسة استثنائية يعقدها بخصوص الانتخابات ودعمها .

وأضاف في البيان، أن "الجلسة عقدت بحضور المحافظين ورؤساء الهيئات والأجهزة الأمنية ومفوضية الانتخابات"

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