مصطفى الكاظمي: هذا ما سيشهده العراق بعد 29 يوما بالضبط

2021/09/11 | 13:56 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أن الانتخابات النيابية المبكرة، ستجري بعد 29 يوماً بالضبط، مبينا انها ستكون الحل الوحيد لمشكلات العراق.

وقال الكاظمي خلال الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء، (11 أيلول 2021)، "نعقد الجلسة الاستثنائية هذا اليوم؛ لقرب الانتخابات البرلمانية التي ستجري بموعدها المقرر في 10 تشرين الأول المقبل، وكذلك قرب الزيارة الأربعينية لاستشهاد الإمام الحسين".

واضاف الكاظمي، "خصصنا 80 ألف تأشیرة للدول الإسلامية للمشاركة في مراسيم الأربعين، ونوجّه أمانة مجلس الوزراء بالإسراع في إبلاغ القرارات، وعلى الوزارة الخارجية إصدار التعليمات لسفاراتنا عاجلاً، وأوجه وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات اللازمة، وتسهيلها أمام الزائرين الكرام من جميع دول الخارج، مع مراعاة كل التدابير الصحية اللازمة".

وتابع، "نتمنّى السلامة للجميع، وهم يؤدون هذه الزيارة التي ذهب فيها سيد شباب أهل الجنة وأهل بيته دون الدين والإصلاح ومحاربة الفساد"، مشيرا الى انه "أنجزنا بحمد الله وإصرار الشرفاء، كل متطلبات العملية الانتخابية، ولاسيما مسألة تأمينها، والحفاظ على نزاهتها، بمراقية أممية دولية".

واردف الكاظمي، "وفّرنا كل احتياجات مفوضية الانتخابات وعلى أعلى المستويات من تمويل وتأمين ودعم، لضمان إجراء الاقتراع بما يحقق تطلعات الشعب"، موضحا ان "هناك إجراءات أمنية مشددة تم وضعها لمنع أي حالات اختراق أو محاولات تزوير، ونسقنا لحضور أممي ودولي لإعطاء نسبة أعلى من المقبولية للانتخابات".

وقال الكاظمي، "حضرت اليوم في اللجنة الأمنية وعملنا أول محاكاة؛ لتنفيذ الممارسة الأمنية الخاصة بالانتخابات في قيادة العمليات المشتركة عبر دوائر الاتصال بقيادات العمليات الشرطة في المحافظات"، مشددا على "المسؤولين المرشحين من الوزراء والمحافظين وغيرهم، منع استخدام موارد الدولة منعاً تاماً، والمفوضية مطالبة بإبلاغنا بأي استغلال يحصل لهذه الموارد".

ودعا رئيس الوزراء، "جميع المرشحين والجهات السياسية الالتزام الكامل بالتنافس الصحي"، قائلا، "لأجلنا وأجلكم، ولأجل العراق، نحث على مشاركة فاعلة في الانتخابات المبكرة، فأطفالنا يستحقون مستقبلاً أفضل، وحياة كريمة، وقد حان الوقت لينعموا بوطن خالٍ من الفساد والظلم".

واشار الى انه "قبل قليل كان لنا حضور في مؤتمر مناهضة العنف ضد المرأة، وقد أكدنا أهمية أن تأخذ المرأة دورها في الانتخابات، لما لها من مكانة مهمة في المجتمع"، مؤكدا "بإصرارنا على إتمام العملية الانتخابية، وبدفعنا على مشاركة أكبر للشعب في الاقتراع؛ نضمن محاربة جادة للفساد، والوقوف بوجه المفسدين".

واردف، "سننجح في إنجاز هذه الانتخابات، وتعزيز ثقة الشعب بالمشوار السياسي الذي لا يمكن أن يستمر دون ذلك".

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