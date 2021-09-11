2021/09/11 | 13:57 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سيرتدي لاعبو نادي روما خلال مباراتهم في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم في مواجهة ساسولو غداً الأحد، قمصاناً مختلفة تعبيراً عن دعمهم للشعب الأفغاني على أن يتم بيع هذه القمصان لاحقاً في مزاد لجمع تبرعات لمساعدة لاجئي هذه البلاد.

وذكر النادي الإيطالي عبر موقعه الرسمي أن “الأزمة الإنسانية في أفغانستان تسببت في نزوح 570 ألف شخص هذا العام ليصل عدد إجمالي النازحين في البلاد إلى 3.5 مليون شخص وإن 80% من هذا العدد من النساء والأطفال”.

وقالت ممثلة المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة في إيطاليا والفاتيكان وسان مارينو كيارا كاردوليتي، “رغم الظروف الصعبة للغاية قررت المفوضية العليا للاجئين البقاء في أفغانستان التي نعمل فيها منذ أكثر من 40 عاماً من أجل تقديم المساعدة وإنقاذ الأرواح”.

وأضافت المسؤولة الدولية: “خلال العام الحالي وحده قدمنا مساعدات أساسية لأكثر من 240 ألف شخص لكن الحاجة لهذه المساعدات تتزايد في كل ساعة في ظل تدني التمويل المتوفر بصورة صارخة، وفي مثل هذه الأوقات تكون أقل المساهمات مؤثرة للغاية”.

وستحمل هذه القمصان شعار المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة وهي وكالة معنية بمساعدة وحماية اللاجئين حول العالم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نادي روما يتبنى خطوة انسانية تجاه أفغانستان) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نادي روما يتبنى خطوة انسانية تجاه أفغانستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).