الكاظمي خلال الجلسة الاستثنائية يحدد الحل الوحيد لمشكلات العراق

2021/09/11 | 13:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

حدد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، الحل الوحيد لمشكلات العراق خلال الجلسة مجلس الوزراء الاستثنائية الخاصة بالانتخابات.

وقال الكاظمي في كلمة له خلال الجلسة الاستثنائية نقلها مكتبه الإعلامي وتلقتها (بغداد اليوم): "نعقد الجلسة الاستثنائية هذا اليوم؛ لقرب الانتخابات البرلمانية التي ستجري بموعدها المقرر في 10 تشرين الأول المقبل، وكذلك قرب الزيارة الأربعينية لاستشهاد الإمام الحسين (عليه السلام)"، لافتا الى اننا " خصصنا 80 ألف تأشیرة للدول الإسلامية للمشاركة في مراسيم الأربعين، ونوجّه أمانة مجلس الوزراء بالإسراع في إبلاغ القرارات، وعلى الوزارة الخارجية إصدار التعليمات لسفاراتنا عاجلاً، وأوجه وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات اللازمة، وتسهيلها أمام الزائرين الكرام من جميع دول الخارج، مع مراعاة كل التدابير الصحية اللازمة".

وأضاف: "نتمنّى السلامة للجميع، وهم يؤدون هذه الزيارة التي ذهب فيها سيد شباب أهل الجنة وأهل بيته دون الدين والإصلاح ومحاربة الفساد"، مبينا انه " ستجري بعد 29 يوماً بالضبط، الانتخابات النيابية المبكرة، التي تمثّل الحل الوحيد لمشكلات العراق".

وأشار الى: "أنجزنا بحمد الله وإصرار الشرفاء، كل متطلبات العملية الانتخابية، ولاسيما مسألة تأمينها، والحفاظ على نزاهتها، بمراقية أممية دولية"، مبينا اننا "وفّرنا كل احتياجات مفوضية الانتخابات وعلى أعلى المستويات من تمويل وتأمين ودعم، لضمان إجراء الاقتراع بما يحقق تطلعات الشعب".

ولفت الى ان "هناك إجراءات أمنية مشددة تم وضعها لمنع أي حالات اختراق أو محاولات تزوير، ونسقنا لحضور أممي ودولي لإعطاء نسبة أعلى من المقبولية للانتخابات"، مضيفا: "حضرت اليوم في اللجنة الأمنية وعملنا أول محاكاة؛ لتنفيذ الممارسة الأمنية الخاصة بالانتخابات في قيادة العمليات المشتركة عبر دوائر الاتصال بقيادات العمليات الشرطة في المحافظات".

وشدد الكاظمي خلال الجلسة على "المسؤولين المرشحين من الوزراء والمحافظين وغيرهم، منع استخدام موارد الدولة منعاً تاماً، والمفوضية مطالبة بإبلاغنا بأي استغلال يحصل لهذه الموارد"، داعيا من "جميع المرشحين والجهات السياسية الالتزام الكامل بالتنافس الصحي".

وتابع: "لأجلنا وأجلكم، ولأجل العراق، نحث على مشاركة فاعلة في الانتخابات المبكرة، فأطفالنا يستحقون مستقبلاً أفضل، وحياة كريمة، وقد حان الوقت لينعموا بوطن خالٍ من الفساد والظلم"، مبينا: "قبل قليل كان لنا حضور في مؤتمر مناهضة العنف ضد المرأة، وقد أكدنا أهمية أن تأخذ المرأة دورها في الانتخابات، لما لها من مكانة مهمة في المجتمع".

واردف ان "بإصرارنا على إتمام العملية الانتخابية، وبدفعنا على مشاركة أكبر للشعب في الاقتراع؛ نضمن محاربة جادة للفساد، والوقوف بوجه المفسدين"، مؤكدا "سننجح في إنجاز هذه الانتخابات، وتعزيز ثقة الشعب بالمشوار السياسي الذي لا يمكن أن يستمر دون ذلك".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي خلال الجلسة الاستثنائية يحدد الحل الوحيد لمشكلات العراق) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي خلال الجلسة الاستثنائية يحدد الحل الوحيد لمشكلات العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).