الحشد الشعبي يواصل عملياته لليوم 29 على التوالي بالطارمية

2021/09/11 | 13:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت الهيئة العامة للحشد الشعبي، اليوم السبت، عن مواصلة عملياتها العسكرية لتأمين الحدود الإدارية للعاصمة بغداد.

وقالت المديرية في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه ان " اللواء 12 بالحشد الشعبي يواصل عملياته لليوم الـ 29 على التوالي بالطارمية لتأمين الحدود الإدارية للعاصمة بغداد من الجهة الشمالية وتم تأمين الطرق الرابطة بين العاصمة والمحافظات المجاورة لها".

واطلقت القوات الأمنية عمليات عسكرية لتأمين مناطق شمال العاصمة بغداد بعد الخروقات اثر الخروقات الأمنية المتكررة في تلك المناطق.

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