النفط تعلن قرب اعتماد بطاقة الدفع المسبق في محطات تعبئة الوقود

2021/09/11 | 13:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغدادأعلنت وزارة النفط، اليوم السبت، قرب اعتماد بطاقة الدفع المسبق "الفيزا كارت" في محطات تعبئة الوقود.

واكد وكيل الوزارة لشؤون التوزيع في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه على "انه تم وضع اللمسات النهائية لاعتماد نظام بطاقة الدفع المسبق (الفيزا كارت) في محطات تعبئة الوقود ".

وأضاف أن "هذه الخطوة جاءت خلال افتتاح محطة وقود موسى بن نصير في بغداد بعد اعادة تأهيلها".

وتابع ان "اعتماد الانظمة الالكترونية الحديثة في جميع القطاعات النفطية ومنها قطاع التوزيع سيعمل على الارتقاء بالخدمات المقدمة فيها"، مؤكداً ان "هذه الانظمة تحقق أنسيابية كبيرة في التزود بالوقود، فضلا عن تحجيم حالات الهدر والاستغلال ان وجدت ".

من جانبه قال مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية وكالة حسين طالب ان "الشركة ومن خلال الدوائر الفنية والهندسية وملاكات الشركة قد نفذت نسبة (‎%‎85) من خطط وبرامج التأهيل للمحطات الحكومية"، مشيراً الى "اعتماد التصاميم الهندسية الحديثة ومراعاة الجانب الجمالي والحضري، فضلاً عن نصب مضخات وقود من مناشئ رصينة ".

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