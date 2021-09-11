النفط: سنعتمد بطاقة الدفع المسبق في محطات تعبئة الوقود

2021/09/11 | 13:59 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هذه الانظمة تحقق أنسيابية كبيرة في التزود بالوقود ، فضلا عن تحجيم حالات الهدر والاستغلال ان وجدت.

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