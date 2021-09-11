"حان الوقت لأخذ لقاح الأنفلونزا".. خبراء الصحة يشرحون أهمية الحصول عليه هذا العام

2021/09/11 | 14:02 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك الكثير من الحديث عن لقاحات فيروس كورونا والجرعات المعززة، لكن مسؤولي الصحة يحثون الناس على عدم نسيان لقاح الإنفلونزا وتقول المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إن وقت الحصول عليه قد حان الآن.

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