2021/09/11 | 14:03 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التالي

منذ ساعة واحدة

الكاظمي يترأس جلسة استثنائية لمجلس الوزراء

منذ 3 ساعات

الكاظمي: الانتهاكات ضد المرأة لا تزال أكثر انتشاراً

منذ 3 ساعات

رئيس الجمهورية برهم صالح: انتخابات تشرين نريدها قادرة على تحقيق الاصلاح

منذ 23 ساعة

مؤتمر جماهيري كبير في منطقة (زنكورة) لدعم وتاييد العسافي

منذ يوم واحد

الأحكام القانونية بحق المعتدين على الدعاية الانتخابية

منذ يومين

الكاظمي يصدر توجيهاً يخص التأشيرات الممنوحة لزوار الإمام الحسين

منذ يومين

الكاظمي يؤكد أهمية تكاتف الجهود الدولية لمواجهة خطر الارهاب

منذ يومين

المشهداني تلتقي أهالي قرية الحمدانية وتستمع لمطالبهم

منذ يومين

وجهاء وشباب منطقة الشيحة في الصقلاوية يعلنون دعمهم للمحمدي في السباق الانتخابي

منذ يومين

رئيس الوزراء يوعز بإرسال طائرة عسكرية لنقل جثمان المظفر

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي: انتخابات تشرين هي الحل الوحيد لمشكلات العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي: انتخابات تشرين هي الحل الوحيد لمشكلات العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).