العراق..اعتماد بطاقات الدفع المسبق في محطات التعبئة

2021/09/11 | 14:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم السبت، قرب اعتماد بطاقة الدفع المسبق “الفيزا كارت” في محطات تعبئة الوقود في البلاد.وقالت الوزارة في بيان، تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إن وكيل الوزارة لشؤون التوزيع […]

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