نائب يحذر من حملات للتقسيط وبث الفوضى باقتراب موعد الانتخابات

2021/09/11 | 14:04 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداكد عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون سلام الشمري ان البلاد دخلت بوضع دقيق باقتراب موعد اجراء الانتخابات في العاشر من الشهر المقبل.وقال في بيان صحفي وصل “النور نيوز” نسخة منه “كلما اقترب موعد الانتخابات تزداد حملات التسقيط السياسي منها والتصفية الجسدية من قبل جهات هدفها تعكير الاجواء والتاثير على الناخبين والتقليل من …

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