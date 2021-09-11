تفجيرات الحادي عشر من سبتمبر بعد عشرين عاما(2من4) - سعيد مضيه

2021/09/11 | 14:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعيد_مضيه 2- المسكوت عنه في التحقيقات الرسميةعام 1963 اغتيل الرئيس الأمريكي جون كينيدي، أثناء زيارة انتخابية بولاية تيكساس الأمريكية.



نظرت محكمة أمريكية برئاسة القاضي إيرين وارنر في جريمة اغتيال الرئيس الأميركي، بناءً على تحقيقات رسمية وجرمت لي هارفي اوزوالد بجريمة اغتيال الرئيس.



كان أوزوالد قد صرعه صاحب مطعم أسمه جاك روبي، مدعيا التعاطف مع الأرملة جاكلين كينيدي.



داهم القاتل أوزوالد، المحاط برجال شرطة ي ......





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