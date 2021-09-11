مأزق الثقافة العربية - محمد علي سليمان

2021/09/11 | 14:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_علي_سليمان لكن وإن كان مستوى الثقافة العربية ضعيفاً، فإنها على كل حال تغذي جمهورها بمستواه الذهني ـالمنحط جداً، وكل ذلك لأسباب متعددة: ضعف الماضي الحديث من عدة قرون، الأنظمة الديكتاتورية، عدم مأسسة الثقافة والمعرفة بصفة جدية، قلة الإطلال على العالم الخارجي إلا بالإكبار بدون معرفة، انعدام طبقة من الميسورين الشغوفين بالأثر الثقافي، جهل الحكام أنفسهم، ووراء ذلك ألف سبب _ هشام جعيط.



إذا تجاوزنا المقولة ......





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