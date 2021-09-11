من وحي انتخابات المغرب - حسن مدن

2021/09/11 | 14:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_مدن يُقال إن حزب العدالة والتنمية، النسخة المغربية من حركة «الإخوان المسلمين»، توقع تراجع عدد المقاعد البرلمانية التي حصدها في انتخابات عام 2016، والتي بلغت 125 مقعداً أهلته لرئاسة الحكومة لدورة ثانية، لكن هذا التراجع لن يتجاوز عشرين أو ثلاثين أو حتى أربعين مقعداً؛ حيث سيحتفظ بنحو ثمانين أو سبعين منها، وهي كفيلة بأن تبقيه فاعلاً سياسياً قوياً وربما شريكاً في الحكومة المقبلة، ولم يخطر في ذهن أحد من قاد ......





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