إعتقال متهمين بالنصب والاحتيال على المواطنين بحجة اطلاق سراح ذويهم

2021/09/11 | 14:13 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد ألقت مفارز الشؤون الداخلية في نينوى، القبض على متهمين اثنين يقومان بعمليات نصب واحتيال، وجاءت عملية القبض بعد توفر معلومات حول وجود المتهمين اللذين يقومان بالنصب والاحتيال على المواطنين بحجة إطلاق سراح ذويهم الموقوفين في مراكز الشرطة عن قضايا جنائية وقضائية اخرى مقابل مبالغ مالية.وأوضح بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، …

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