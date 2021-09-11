أبرز ماتحدّث به الكاظمي خلال الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء بشأن الانتخابات

2021/09/11 | 14:13 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، إكمال جميع متطلبات العملية الانتخابية، ولاسيما مسألة تأمينها، والحفاظ على نزاهتها، بمراقية أممية دولية، مشيرا الى إجراءات أمنية مشددة لمنع أي حالات اختراق أو محاولات تزوير.أبرز ماتحدّث به الكاظمي خلال الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء: 🔵 نعقد الجلسة الاستثنائية هذا اليوم؛ لقرب الانتخابات البرلمانية …

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