برلمان كاليفورنيا يقر تدريس منهاج يعتبر إسرائيل “دولة عنصرية”

2021/09/11 | 14:13 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ عربي ودوليأقر برلمان ولاية كاليفورنيا الأمريكية، الجمعة، مشروع قانون يفرض مادة الدراسات العرقية في مدارس الولاية الثانوية كمادة إجبارية، ويتيح للمناطق التعليمية اختيار مناهجها الدراسية، بما يشمل منهاجا يحمل اسم “منهاج الدراسات الإثنية التحرري”، وهو منهاج يتبنى الرواية الفلسطينية ويعتبر إسرائيل دولة استعمار وفصل عنصري.ويحمل القانون، الذي أقره برلمان الولاية ووافقت عليه الهيئة …

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