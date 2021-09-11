ضبط مواد وتجهيزات عسكرية معدة للتهريب في ميناء أم قصر (صور)

2021/09/11 | 14:17 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، السبت، ضبط مواد وتجهيزات عسكرية معدة للتهريب في ميناء أم قصر.

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وقالت الهيئة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (11 أيلول 2021)، إن "أبطال منفذ ميناء أم قصر الأوسط وبناء على المعلومات الواردة من جهاز المخابرات الوطني تمكنوا من ضبط حاويتين معدة للتهريب".

واوضحت أنه "من خلال الكشف والتدقيق تبين وجود (مواد طبية مختبرية و تجهيزات عسكرية) مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد معدة للتهريب".

وبحسب البيان، "تم تشكيل لجنة من الجهات ذات العلاقة والإحالة إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين".

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