توضيح حول قرار محاسبة المشاة: حوادث كثيرة على

2021/09/11 | 14:18 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أعلنت مديرية المرور العامة، السبت، أنّ إجراءات محاسبة المشاة تشمل طريق "محمد القاسم" السريع في العاصمة بغداد فقط.

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وذكر بيان للمديرية، 11 أيلول/سبتمبر، أنّ "مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام تناقلت أنّ مديرية المرور العامة تقوم بالمحاسبة على الطرق السريعة، وهنا نود أن نوضح بأنّ بيان رقم (5) يخص طريق محمد القاسم السريع فقط".

وأوضح البيان، أنّ "المديرية تسعى جاهدة إلى الحفاظ على سلامة مستخدمي الطريق وذلك لكثرة حوادث الدهس على طريق محمد القاسم، بهدف الحد من الحوادث، وكذلك منع وقوف المركبات بشكل غير نظامي ما يسبب عرقلة في حركة السير".

وأكّد البيان، أنّ "البيان المذكور يخص فقط الطريق السريع (محمد القاسم) ولا يشمل باقي الطرق الأخرى".

ونص البيان رقم 5، على "عدم السماح للمشاة بالسير والعبور على كافة الطرق السريعة والعامة، ومعاقبة المخالف بغرامة قدرها 25 ألف دينار، وفق أحكام المادة 26 من قانون المرور".

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