إحباط محاولة تهريب مواد مخالفة في ميناء أم قصر الأوسط

2021/09/11 | 14:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-واعأعلنت هيأة المنافذ الحدودية،اليوم السبت،ضبط وإحباط محاولة تهريب حاويتين مخالفة في منفذ ميناء أم قصر الأوسط .وذكر بيان للهيأة تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع)،أنه" بناء على المعلومات الواردة من جهاز المخابرات الوطني تم ضبط حاويتين معدة للتهريب في منفذ ميناء أم قصر الأوسط".وأضاف أنه"من خلال الكشف والتدقيق تبين وجود (مواد طبية مختبريه وتجهيزات عسكرية) مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد معدة للتهريب".وتابع أنه"تم تشكيل لجنة من الجهات ذات العلاقة والإحالة إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين".

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