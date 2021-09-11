العراق يعتمد بطاقات الدفع المسبق في محطات تعبئة الوقود قريبا

2021/09/11 | 14:19 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أعلنت وزارة النفط، اليوم السبت، أنها ستعتمد بطاقات الدفع المسبق (الفيزا كارد) في محطات تعبئة الوقود قريباً.

وقال وكيل الوزارة لشؤون التوزيع حامد يونس خلال افتتاح محطة وقود موسى بن نصير في بغداد بعد إعادة تأهيلها وحسب بيان إن “الوزارة تعمل على اعتماد الأنظمة الالكترونية الحديثة في جميع القطاعات النفطية ومنها قطاع التوزيع والارتقاء بالخدمات المقدمة فيها”، مؤكداً أن “هذه الأنظمة تحقق انسيابية كبيرة في التزود بالوقود ، فضلاً عن تحجيم حالات الهدر والاستغلال إن وجدا “.

من جانبه قال مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية وكالة حسين طالب إن “الشركة ومن خلال الدوائر الفنية والهندسية وملاكات الشركة قد نفذت نسبة (‎%‎85) من خطط وبرامج التأهيل للمحطات الحكومية”، مشيراً الى “اعتماد التصاميم الهندسية الحديثة ومراعاة الجانب الجمالي والحضري، فضلاً عن نصب مضخات وقود من مناشئ رصينة”.

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