2021/09/11 | 14:19 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أفادت وكالة “رويترز” بأن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي سيزور طهران هذا الأسبوع بهدف إجراء محادثات بشأن برنامج إيران النووي.ونقلت الوكالة اليوم السبت عن ثلاثة دبلوماسيين يتابعون عن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يتوجه إلى إيران المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يتوجه إلى إيران) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يتوجه إلى إيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).