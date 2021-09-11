2021/09/11 | 14:23 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مقتل وفقدان 11 شخصا بانهيار أرضي شمالي المكسيك هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/09/11 | 14:23.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل وفقدان 11 شخصا بانهيار أرضي شمالي المكسيك) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل وفقدان 11 شخصا بانهيار أرضي شمالي المكسيك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).