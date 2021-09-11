السيسي: أحداث 2011 كانت شهادة وفاة للدولة المصرية

2021/09/11 | 14:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن ثورة 25 يناير 2011 كانت بمثابة إعلان شهادة وفاة للدولة المصرية، وفقا لصحيفة الأهرام الحكومية.

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