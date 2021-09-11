الكشف عن موعد تسيير قطارات لنقل زائري الأربعينية الى كربلاء

2021/09/11 | 14:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تباشر الشركة العامة للسكك الحديد

تسيير قطاراتها إلى مدينة كربلاء

المقدسة الاثنين المقبل لنقل زائري

الأربعينيَّة.

يأتي ذلك في وقت تستعد فيه صحة بابل لنشر

110 مفارز طبية على طول طريق الزائرين،

بينما اس

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