اللجنة الامنية العليا للانتخابات تباشر بالخطة الميدانية الشاملة في بغداد والمحافظات

2021/09/11 | 14:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم

السبت، بأن اللجنة الامنية العليا

للانتخابات باشرت بالخطة الميدانية

الشاملة في بغداد والمحافظات.

وذكر بيان مقتضب للخلية، أن "اللجنة

الأمنية العليا لانتخابات مجلس النوا

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