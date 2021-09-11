2021/09/11 | 14:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم

السبت، مصرع سائق شاحنة إثر انقلاب

مركبته من أعلى الجسر في العاصمة.

وذكرت المديرية في بيان، أن "فرق انقاذ

الدفاع المدني تمكنت من التعامل مع حادث

سقوط شاحنة هوت فسقطت

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرع سائق بانقلاب شاحنته من أعلى جسر في بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصرع سائق بانقلاب شاحنته من أعلى جسر في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).