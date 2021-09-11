لتنفيذ بنود الاستراتيجية الوطنية.. النزاهة توجه دعوة للمنظمات المجتمعية

2021/09/11 | 14:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

وجهت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم السبت، دعوة للمنظمات المجتمعية لتنفيذ بنود الاستراتيجية الوطنية.

وقالت الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "الدائرة طالبت جميع المُنظَّمات غير الحكوميَّة التي تمارس أنشطتها بالتعاون معها، لاتخاذ الإجراءات القانونيَّة لتنظيم أوضاعها وتسويتها وفقاً لأحكام القانون رقم (12) لسنة 2010؛ لضمان استمرار التعاون والتنسيق؛ وبغية تحقيق الأهداف الخاصَّة بالإطار التنفيذي للاستراتيجيَّة الوطنيَّة للنزاهة ومُكافحة الفساد للأعوم (2021 – 2024) المُقرَّة بموجب قرار مجلس الوزراء المُرقَّم (181 لسنة 2021)"، لافتة الى ان "قانون المُنظَّمات غير الحكوميَّة رقم (12) لسنة 2010 نصَّ في الـمـادة (2) مـنـه على تعـزيز دور مُنظـَّمات المـجتمع الـمـدنيِّ، ودعـمها وتطويرها والحفاظ على استقلاليَّتها وفق القانون، وتعزيز حريَّة المواطنين في تأسيس المُنظَّمات غير الحكوميَّة والانضمام إليها، وإيجاد آلية مركزيَّة لتنظيم عمليَّة تسجيل المُنظَّمات غير الحكوميَّة العراقيَّة والأجنبيَّة".

وأضافت ان "المادَّة (33)/ ثانياً منه ألزمت تلك المنظمات المشمولة بأحكام الفقرة (أ) من البند (أولاً) من هذه المادة بضرورة التزامها بتكييف أوضاعها وفق أحكام هذا القانون"، مبينة ان دائرة العلاقات تضطلع مع المُنظَّمات غير الحكوميَّة وفق قانون الهيئة النافذ بتقديم البرامج العامَّة للتثقيف والتوعية؛ لتنمية ثقافة النزاهة والاستقامة والشفافية لدى المواطن، وتعزيز ثقافة السلوك الأخلاقي في القطاعين (العام والخاص) وبالتعاون مع المُنظَّمات غير الحكوميَّة عن طريق برامج التدريب والاتصال بالجمهور عبر وسائل الإعلام وغيرها".

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